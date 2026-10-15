Boric cuestiona al Gobierno por apuntar a su administración: “Lleva ya siete meses gobernando”

El exmandatario también hizo un llamado a la oposición para reconectar con la ciudadanía y recuperar su confianza.

El expresidente Gabriel Boric respondió a los cuestionamientos del gobierno de José Antonio Kast a su gestión, afirmando que responsabilizar a la administración anterior no contribuye a resolver los problemas del país.

“Andar echándole la culpa a otro no construye nada, no soluciona nada, evade las responsabilidades y erosiona la confianza”, sostuvo el exmandatario tras una reunión con la expresidenta Michelle Bachelet y dirigentes de la oposición, en la oficina de la fundación Horizonte Ciudadano, en Ñuñoa.

En esa línea, Boric cuestionó que, a su juicio, el gobierno siga apuntando a la administración anterior después de varios meses en el poder.





“Cuando la gente escucha a un gobierno que lleva ya siete meses gobernando echarle la culpa de todo al gobierno anterior, creo que saca sus propias conclusiones y está cansada de que se le eche la culpa al empedrado, que no se haga cargo de sus propias responsabilidades”, afirmó.

Boric hizo llamado a reconectar con la ciudadanía

Gabriel Boric también llamó a la reflexión a raíz de los resultados electorales: “Nosotros perdimos y perdimos por harto la última elección, y no fue hace tanto tiempo, entonces, qué pasó ahí, es algo que el progresismo se está preguntando“, señaló.

Asimismo, planteó que la oposición debe recuperar la confianza de la ciudadanía y escuchar sus preocupaciones.

“Hay mucha preocupación, mucha angustia, hay gente que quiere volver a creer, que quiere volver a confiar y nosotros tenemos que ofrecer eso”, expresó.

Por último, el expresidente descartó estar pensando en una nueva candidatura presidencial. “Hoy día, no estoy pensando en ninguna candidatura, no es mi rol”, sostuvo.