Boric recordó famosa foto leyendo con un completo y cerveza: Confesó particular hábito de lectura

En conversación con el influencer Joaquín Reynaud, conocido como Albo Lectxra, el exmandatario repasó sus hábitos como lector, algunos de sus autores favoritos y también recordó una de sus fotografías más comentadas de la época en que era diputado.

El expresidente Gabriel Boric protagonizó una distendida conversación sobre literatura con el periodista e influencer literario Joaquín Reynaud, conocido en redes sociales como Albo Lectxra.

Durante el programa de YouTube Regalándonos un libro, el exmandatario repasó sus hábitos como lector, algunos de sus autores favoritos y también recordó una de sus fotografías más comentadas de la época en que era diputado.

Reynaud abordó casi al final de la entrevista una particular postal de Boric: aquella en que aparece sentado en un local del centro de Santiago, leyendo un libro mientras disfruta de un shop de cerveza y un completo.

“Hay una foto tuya en un bar o una cantina leyendo un libro con un shop en la mano”, comentó el periodista. “Sí, en La Terraza. Con un completo también”, recordó inmediatamente el exmandatario.

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Boric recordó fotografía con shop y completo

Sin embargo, hubo un detalle que Boric no consiguió resolver. Al ser consultado sobre qué libro estaba leyendo en ese momento, reconoció: “No me acuerdo qué libro. Pero creo que si lo viera, lo identificaría”.

Reynaud le explicó que en la fotografía solamente se alcanzan a distinguir las páginas y no existe ningún indicio de la portada. “Pucha, no me acuerdo”, respondió Boric, mientras el entrevistador calificó la imagen como una foto “iconic”.





A partir de la anécdota, el expresidente reveló una de sus prácticas habituales. “Me gusta mucho leer comiendo, es algo que hago” , señaló, agregando que considera la lectura parte importante de su trabajo.

“En la noche, en un bar tomándome un copete o fumándome un pucho, leyendo, son actividades que logran centrarme, se apaga el mundo”, afirmó. Y resumió su particular combinación: “La comida, un buen trago, un pucho y la lectura son totalmente compatibles” .

El llamativo guiño de Boric al hablar de una “metáfora”

En otro momento de la entrevista, Joaquín Reynaud le preguntó: “¿Qué tiene la lectura que no te pueda dar algo más?”. Boric respondió que “puedes viajar sin desplazarte físicamente”.

A modo de ejemplo, aseguró que antes de llegar a la Presidencia ya había “estado” mediante la literatura en lugares como Malasia, Islandia o Cuba, gracias a autores como Julio Verne y Emilio Salgari.

“Digo ‘estuve’, porque con Julio Verne o Emilio Salgari estuve sin haber estado nunca en esos lugares”, explicó. Luego mencionó la experiencia de leer a Joseph Conrad y adentrarse a través de sus libros en África.





Fue precisamente en ese punto cuando Boric lanzó una frase que pareció contener un guiño a una de las declaraciones políticas más comentadas de los últimos meses. “Por favor, que se entienda que esto sí es metafórico” , puntualizó, provocando una sonrisa cómplice de Reynaud.

La expresión recordó la controversia protagonizada por el presidente José Antonio Kast en mayo pasado, cuando respondió a los cuestionamientos por su promesa de campaña de expulsar a 300 mil migrantes irregulares “el primer día” de su gobierno.

En aquella oportunidad, Kast afirmó que se trataba de “una metáfora” y sostuvo que quienes interpretaron literalmente la idea habían entendido mal el mensaje. Un día después, ante las repercusiones de sus declaraciones, el mandatario matizó sus palabras y planteó que “quizás la palabra era hipérbole”.