Gabriel Boric contradice a Eduardo Frei por el Escudo de las Américas y advierte sobre sus alcances

El mandatario cuestionó algunos de los alcances del acuerdo y enfatizó que Chile debe mantener una autonomía estratégica en política exterior.

Gabriel Boric abordó este domingo los dichos emitidos por Eduardo Frei este sábado, quien respaldó la adhesión de Chile al Escudo de las Américas mediante una carta.

Durante un conversatorio en el Festival MUDA, el expresidente coincidió con la importancia de la coordinación internacional para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico.

“Él defiende de manera tangencial la integración de Chile al Escudo de las Américas desde la perspectiva de la importancia del combate al narcotráfico. Pero nosotros con la presidenta Bachelet en ningún momento señalamos que estábamos en desacuerdo con eso”, afirmó.

Asimismo, Boric planteó que “nosotros y yo creo que todos los ciudadanos deben estar dispuestos a cooperar con todos los países del mundo para poder combatir el narcotráfico”.





Gabriel Boric contradice a Eduardo Frei por dichos del Escudo de las Américas

Sin embargo, el exmandatario marcó diferencias con la opinión de Eduardo Frei respecto de los alcances de la iniciativa impulsada por el presidente de Estados Unidos (EE.UU), Donald Trump.

“¿Cuál es el problema? Es que el Escudo de las Américas no se trata principalmente de eso, sino que también en lo que se firmó y se adhirió se habla del resguardo de las cadenas de suministro de los metales, de los minerales críticos ”, mencionó.

En esa línea, Boric explicó: “¿Qué significa eso? El resguardo de evitar mediante un concepto de seguridad continental, de soberanía continental, que otras potencias, léase China, interfieran o tengan relaciones con las cadenas de suministro de los minerales críticos”

“También cuando se habla de incorporar mecanismos de defensa con ejércitos extranjeros en el territorio de países soberanos”, añadió.

En ese contexto, el exjefe de Estado opinó que “desgraciadamente, cuando el Gobierno plantea esto, toda esa discusión respecto al resguardo de la cadena de minerales críticos no lo aborda” .

“Lo que nosotros hemos defendido permanentemente como política de Chile en materia de relaciones exteriores es que Chile mantiene una autonomía estratégica, negocia con todo el mundo con quien le convenga para defender nuestros intereses”, sostuvo.