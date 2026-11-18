18/ 11/ 2026 22:37

VIDEO | Inédito encuentro con indígenas aislados en Amazonía brasileña: salieron de la selva a pedir comida

Un grupo de alrededor de 20 indígenas del pueblo Awá-Guajá, que vive en aislamiento, se acercó a una comunidad vecina del pueblo Guajajara para pedir alimentos, en el estado de Maranhão, en la Amazonía brasileña, según informaron autoridades y organizaciones indígenas. Líderes y organizaciones de la región advirtieron que este inusual acercamiento podría estar relacionado con la creciente presión de invasores sobre sus territorios, en medio de las amenazas que enfrentan las comunidades indígenas para garantizar su supervivencia. La información es de Guajajara Community, vía Survival International.