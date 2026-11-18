Camilo Zicavo tomó drástica decisión en redes sociales tras estreno de nuevas canciones de Denise Rosenthal
Denise lanzó “Daltonismo” y “Equilibrar la Balanza” el pasado 16 de noviembre, donde aludiría al polémico quiebre matrimonial con Camilo Zicavo.
Este miércoles, Camilo Zicavo tomó una drástica decisión en redes sociales tras el estreno de “Daltonismo” y “Equilibrar la Balanza”, las nuevas canciones de su exesposa, Denise Rosenthal.
En ambas, la artista chilena aludiría a las razones de la separación, lo que generó polémica entre los internautas.
¿Qué pasó con Camilo Zicavo?
Inicialmente, Camilo había restringido los comentarios en las publicaciones de su cuenta de Instagram; sin embargo, la situación cambió en las últimas horas.
Esto, porque Zicavo decidió desactivar temporalmente su perfil en dicha red social.
“Qué descarao’, hablando de fidelidad, agradece mi silencio, eso sí que es lealtad”, dice Denise en “Equilibrar la Balanza”.
Además, indica: “Si hubiera querido hundirte, ya te hubiera destruido. Y es que hasta a mí me da vergüenza saber que fuiste mi m…”.
En tanto, en “Daltonismo” se escucha un audio de un hombre que pregunta: “¿Por qué te dio pena, mi piojita?”, cuya voz podría ser de Camilo, pero la identidad no ha sido confirmada.
Es importante recordar que en 2024, Camilo fue visto con Daniela Pérez y en diciembre del mismo año, el cantante acusó a Denise de mantener una relación paralela.
Finalmente, mientras que Rosenthal no se refirió públicamente a esas acusaciones, Daniela expuso en La Divina Comida en 2025 que “yo conocí a una persona soltera, estando yo soltera”.