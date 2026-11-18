Niño de 1 año y 8 meses ingresa de urgencia al Hospital Gustavo Fricke de Viña y da positivo a cocaína
En un primer momento se indicó que el menor había sido ingresado por una presunta ingesta de diluyente, pero tras un examen toxicológico se confirmó la presencia de la droga.
Un lactante de 1 año y 8 meses fue ingresado de urgencia al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar y arrojó positivo a cocaína.
Radio Bío Bío indicó que, según información de personal de Carabineros, el menor había sido ingresado por una presunta ingesta de diluyente.
Sin embargo, luego se le efectuaron exámenes de sangre, sin alteraciones, y permaneció en observación, pero debido al estado de somnolencia que presentaba, se le realizó un examen toxicológico, que arrojó positivo a cocaína.
El citado medio agregó que luego se le hizo un análisis de muestra de orina, obtenida mediante cateterismo vesical, que ratificó la presencia de la droga.
Por esta razón, personal médico alertó a Carabineros y los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, que instruyó diligencias a la Policía de Investigaciones.