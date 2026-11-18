Temblor hoy 18 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este miércoles por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este miércoles 18 de noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.
Temblor hoy, miércoles 18 de noviembre, en Chile
Magnitud: 3.1
Hora: 06:59 horas.
Epicentro: 62 km al este de Mina Los Pelambres
Profundidad: 149 km.
Magnitud: 3.1
Hora: 06:25 horas.
Epicentro: 20 km al oeste de Quintero
Profundidad: 30 km.
Magnitud: 4.1
Hora: 03:45 horas.
Epicentro: 18 km al oeste de Andacollo
Profundidad: 64 km.