Revisa los movimientos sísmicos registrados este miércoles por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este miércoles 18 de noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Temblor hoy, miércoles 18 de noviembre, en Chile

Magnitud: 3.1

Hora: 06:59 horas.

Epicentro: 62 km al este de Mina Los Pelambres

Profundidad: 149 km.

Magnitud: 3.1

Hora: 06:25 horas.

Epicentro: 20 km al oeste de Quintero

Profundidad: 30 km.

Magnitud: 4.1

Hora: 03:45 horas.

Epicentro: 18 km al oeste de Andacollo

Profundidad: 64 km.