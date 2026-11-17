17/ 11/ 2026 22:47

Síndrome de abstinencia en guaguas: el silencioso drama que viven madres y recién nacidos en Chile

Hoy en CHV Noticias abordamos la realidad de los lactantes que nacen con síndrome de abstinencia neonatal debido al consumo de sustancias durante el embarazo. El reportaje detalla los riesgos médicos asociados a este problema, que van desde irritabilidad, temblores y convulsiones hasta complicaciones cardiovasculares, así como dificultades de desarrollo y aprendizaje a largo plazo. El último año, Senda atendió a 2.800 mujeres por consumo problemático en sus residencias, de las cuales el 6% estaba embarazada, en un contexto donde el miedo a perder la custodia de los hijos constituye una de las principales barreras de acceso a la rehabilitación.