Se acerca el fin de año, pero siguen disponibles algunas ayudas estatales dirigidas a padres, apoderados y estudiantes de enseñanza básica y media. Los requisitos consideran factores como el rendimiento académico, la asistencia a clases y la situación socioeconómica del hogar. Revisa todos los detalles acá.

Las familias con estudiantes pueden acceder a distintos beneficios económicos del Estado, cuyos requisitos consideran factores como el rendimiento académico, la asistencia a clases y la situación socioeconómica del hogar.

Durante noviembre de 2026 es posible revisar estos apoyos y consultar los pagos que correspondan.

Sin embargo, no todos requieren postulación ni se solicitan únicamente con el RUT.

Algunos se asignan automáticamente, mientras que otros deben tramitarse en la municipalidad.

1. Bono Logro Escolar

Este beneficio contempla un pago anual para estudiantes menores de 24 años que hayan cursado entre quinto básico y cuarto medio durante el año anterior.

Para recibirlo, deben pertenecer al 30% de mejor rendimiento de su promoción y sus familias al 30% más vulnerable de la población, además de haber estudiado en un establecimiento reconocido por el Ministerio de Educación.

Los montos informados para 2026 son:

$85.057: para quienes integren el primer 15% de mejor rendimiento.

para quienes integren el primer 15% de mejor rendimiento. $51.036: para quienes se encuentren en el siguiente 15%.

No se postula. Para consultar, debes ingresar al sitio oficial del Bono Logro Escolar y completar los datos solicitados, como el RUT y la fecha de nacimiento del estudiante o de la persona que cobra el beneficio.

Este aporte es anual, por lo que no corresponde a un nuevo bono exclusivo de noviembre.





2. Bono por Asistencia Escolar

Este beneficio entrega $10.000 mensuales por cada niño, niña o adolescente que cumpla las condiciones.

Está destinado a familias participantes de Chile Seguridades y Oportunidades cuyos integrantes tengan entre 6 y 18 años y registren una asistencia escolar mensual igual o superior al 85%.

Entre sus requisitos se encuentran:

Participar del Acompañamiento Psicosocial o Sociolaboral.

Tener integrantes de entre 6 y 18 años al 31 de marzo del año respectivo.

Que los estudiantes cursen enseñanza básica o media en un establecimiento reconocido por el Estado.

Cumplir con el porcentaje de asistencia exigido.

No requiere postulación, ya que el Mineduc acredita la asistencia.

Para revisar montos y fechas de pago, puedes ingresar con ClaveÚnica a Ventanilla Única Social, acceder a “Apoyos Recibidos” y seleccionar el beneficio.





3. Subsidio Familiar: apoyo para madres, padres y tutores

Aunque no es un bono exclusivo para estudiantes, el Subsidio Familiar (SUF) permite apoyar económicamente a hogares con niños, niñas y adolescentes.

Su monto es de $22.601 mensuales por carga familiar acreditada, y aumenta a $45.202 en los casos de discapacidad que correspondan.

La modalidad tradicional se solicita en la municipalidad de residencia y está dirigida a madres, padres o tutores sin previsión social que pertenezcan al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

Para las cargas de entre 6 y 18 años se exige acreditar estudios regulares. En tanto, los menores de 18 años del 40% más vulnerable pueden recibirlo automáticamente si cumplen las demás condiciones.

¿Dónde consultar los pagos con el RUT?

Para revisar la fecha y forma de pago del Subsidio Familiar y otros beneficios administrados por el IPS, puedes ingresar a la consulta de pagos de ChileAtiende con tu RUN.

Si necesitas acceder a más detalles, el sistema solicitará ClaveÚnica. Esta consulta permite revisar pagos, pero no constituye una postulación.