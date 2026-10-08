Sigue el pago del Bono Logro Escolar, el beneficio con el que accedes hasta $85 mil si tienes hijo/a estudiante

Cada año el Estado hace entrega de este aporte que reconoce el rendimiento académico a alumnos y alumnas que cumplan otros requitios. Revisa acá cuáles son, el monto de este año y cómo revisar si te corresponde.

A mediados de septiembre se les comenzó a pagar a sus primeros beneficiarios el Bono Logro Escolar, un beneficio estatal que busca reconocer el rendimiento académico de alumnos que cumplan una serie de requisitos.

Se trata de una de las ayudas que el Estado entrega año a año a familias que pertenezcan al 30% más vulnerable en la escala del Registro Social de Hogares (RSH).

Es importante aclarar que para acceder a este aporte no es necesario efectuar una postulación, ya que la selección de beneficiarios se hace automáticamente a partir de los antecedentes que maneja el propio RSH.

Bono Logro Escolar: Cómo funciona y quiénes pueden recibirlo

El beneficio está destinado a estudiantes que cumplan con los siguientes requisitos:

Estar cursando entre 5° básico y 4° medio .

. Pertenecer al 30% más vulnerable de la población , según la información del Registro Social de Hogares.

, según la información del Registro Social de Hogares. Encontrarse dentro del 30% de mejor rendimiento académico de su promoción .

. Haber cursado el año escolar anterior en un establecimiento educacional reconocido por el Estado.





Monto Bono Logro Escolar 2026

El Bono Logro Escolar contempla dos tramos de pago, lo que genera diferencias en los montos. Estos se basan en el lugar que ocupe el alumno/a que genera el beneficio en el ranking académico de su promoción.

Tramo 1 ($85.057): Corresponde a los estudiantes que, según el ranking de notas, se encuentran dentro del 15% de los alumnos con mejor rendimiento de su promoción.

Corresponde a los estudiantes que, según el ranking de notas, se encuentran dentro del de su promoción. Tramo 2 ($51.036): Está dirigido a los estudiantes que, según el ranking de notas, se encuentran entre el 15% y el 30% inclusive de mejor rendimiento de su promoción.

Revisa con tu RUT y fecha de nacimiento si eres beneficiario/a

Las familias pueden verificar si reciben el beneficio a través de la pestaña “Consulta Beneficio”, disponible en el sitio web oficial del Bono Logro Escolar:

Para realizar la consulta, sigue estos pasos:

Ingresa al sitio web oficial del Bono Logro Escolar .

. Dirígete a la pestaña “Consulta Beneficio” .

. Ingresa tu RUT .

. Agrega tu fecha de nacimiento .

. También puedes realizar el proceso utilizando tu ClaveÚnica .

. El sistema te informará si eres beneficiario del aporte.

De igual forma, indican que los estudiantes y sus familias podrán conocer si son receptores del aporte a través de los propios establecimientos educacionales.