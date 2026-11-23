De Pichilemu a Nazaré: el impresionante registro de la surfista chilena que desafió una ola gigante en Portugal
Dominique Charrier fue captada en Europa recorriendo una ola gigantesca en una jornada marcada por fuertes vientos y mar agitado.
Un impresionante registro se puedo apreciar este fin de semana en las costas de Portugal, el cual tuvo como protagonista a una surfista chilena.
Dominique Charrier, oriunda de Pichilemu, compartió en sus redes sociales un registro de la experiencia vivva en Nazaré, ciudad en la que surfió una ola gigante, en una jornada que estuvo marcada por las difíciles condiciones del océano, el miedo y una ola que logró conquistar cuando parecía que la jornada había terminado.
“Me caí un par de veces y tenía mucho miedo la verdad. Pero ahora me siento tan feliz y agradecida con la experiencia que gané ayer“, contó la deportista de 23 años luego de su hazaña en Nazaré.
Además, Charrier reveló que lo vivido en Portugal fue muy complejo. “En el mar más aterrador que he surfeado hasta ahora, condiciones difíciles, viento malo, muy movido y grande, unos bumps gigantes que hacían difícil estar en la cuerda buscando y encontrar una ola“, indicó la chilena.
Mira acá el impresionante registro
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