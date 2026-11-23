“Venir a destruir mi matrimonio, mi vida, mi familia, dejar a mi hija sin papá”, dijo Dietz, quien reveló que Daniela Espinoza interpuso una querella en su contra.

Este fin de semana, el conflicto entre Rosemarie Dietz y la actual pareja de su exesposo, Daniela Espinoza, escaló a otros niveles.

La exchica Mekano arremetió con todo en su cuenta de Instagram, asegurando que la modelo interpuso una querella en su contra.





¿Qué dijo Rosemarie Dietz?

A través de una serie de historias en dicha red social, Rosemarie señaló: “No le basta no tener vida y no tener identidad propia; ahora se quiere colgar de mí. ¿Qué más quieres de mí? Pobre, me das pena, la ‘sin vida'”.

En esa misma línea, agregó: “¿Yo pidiendo favores? Jajajajá, cómo te mienten. Por acá hay que sacarlo de la casa, ya que nunca se quiso ir”.

“Y lo otro, para que te enteres, mi ex ya es segunda vez que me hace escenas de celos, así que ojo, linda, que te cuenten cómo es la verdad, no más por acá” , aseguró la exchica Mekano.

Horas después, Rosemarie grabó una serie de videos, donde expone que Espinoza interpuso acciones legales en su contra.

“La mina se mete en mi familia, me derrumba la familia porque, bueno, no le echo toda la culpa a ella, porque obviamente mi expareja fue el más culpable y más encima la h… me manda una querella a mí”, sentenció.

Asimismo, explicó que nunca quiso abordar este conflicto públicamente porque estaba teniendo una vida “más normal”, tranquila y en compañía de su hija.

“Venir a destruir mi matrimonio, mi vida, mi familia, dejar a mi hija sin papá y la h… cara de r… me viene a decir que yo soy la culpable de todo”, arremetió Dietz.

Luego, la exchica Mekano acusó: “Quiero que todo el mundo lo sepa. Me ha hecho bullying de hace harto rato, me ha expuesto en las redes, me ha hecho videos exponiéndome, exponiendo a mi hija, que eso sí que es ilegal”.

Rosemarie aseguró que Daniela “se hace perfiles falsos, o sea, en el fondo estoy siendo super acosada por ella”.

“Entonces, yo no soy cualquier mina en el sentido de que yo soy tranquila, tengo una vida normal, me llevo super bien con harta gente. Gracias a Dios, en Chile me quieren; yo también los quiero mucho, pero esta galla no está ubicándose, que yo soy la mamá junto con mi expareja”, cerró.

Revisa las publicaciones de Instagram: