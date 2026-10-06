“No le debo respeto a…”: Rosemarie Dietz lanza enigmático mensaje en redes tras polémica con su expareja

La exchica Mekano había acusado a su expareja en las últimas horas de ser “narcisista” y “maltratador vicario”.

Este martes, Rosemarie Dietz lanzó un enigmático mensaje tras la última polémica que protagonizó con su expareja, Cristóbal González, quien también es padre de su hija.

Todo esto, luego de que la exchica Mekano acusara a González de “narcisista” e incluso arremetiera contra la actual pareja de él, Daniela Espinoza.





¿Qué dijo Rosemarie Dietz?

“No le debo respeto a quien me lo faltó primero. No le debo empatía a quien se burló de cosas que sabía que me dolían”, comentó Rosemarie en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea agregó: “Y mucho menos le debo lástima a quien sabía lo que hacía y no le importó”.

Rosemarie había lanzado los dardos anteriormente contra el padre de su hija, Cristóbal González, y acusó: “Que todo el mundo sepa que es un narcisista malo, maltratador vicario y todo lo que tengo que estar aguantando como madre”.

La exchica Mekano cuestionó que le regalara un vehículo a su nueva pareja, poner una pastelería a su nombre y no pagar gastos asociados a la hija en común, ni tampoco cumplir con los tiempos estipulados de visitas.

Además, tildó de “amante” a Espinoza y luego, horas más tarde, Rosemarie tuvo que enfrentarse a la creación de un perfil anónimo en Instagram, llamado “mamita corazón 888”.

En él, una persona que nunca se identificó, la acusaba de ser negligente como madre.

Finalmente, todo esto fue borrado a los minutos de dicha red social, sin que se supiera quién era la persona detrás de este perfil.

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