La seremi de Salud y la directora regional del Senama del Biobío decidieron continuar en sus cargos tras las aclaraciones de la ministra May Chomali. Sus renuncias habían generado controversia en el oficialismo, desde donde acusaron al Partido Social Cristiano de intentar presionar al Ejecutivo para conseguir la Delegación Presidencial.

Isabel Rojas y Antaris Varela finalmente decidieron continuar al frente de la Seremi de Salud del Biobío y de la dirección regional del Senama, respectivamente, tras haber presentado sus renuncias.

El viernes recién pasado, ambas autoridades del Partido Social Cristiano (PSC) habían anunciado su salida, argumentando motivos personales. Sin embargo, decidieron dar marcha atrás y permanecer en sus respectivos cargos.

La determinación se produjo tras las aclaraciones entregadas por la ministra de Salud, May Chomali, respecto de las indicaciones del Minsal sobre las terapias de hormonización en menores de edad, en el marco de la discusión del Presupuesto 2027.

“Ambas autoridades decidieron quedarse en el gobierno. Y quedamos muy conformes con las aclaraciones de la ministra de Salud, May Chomali”, señaló Yanina Contreras, presidenta regional del Partido Social Cristiano en el Biobío.

Acusan intento de presionar al Gobierno

Las renuncias de ambas autoridades generaron controversia al interior del oficialismo. Claudio Eguiluz, integrante de la Comisión Política de Renovación Nacional en la región, acusó que estas habrían sido utilizadas por el Partido Social Cristiano como un mecanismo de presión al Ejecutivo para conseguir la jefatura de la Delegación Presidencial del Biobío.

En un video difundido en redes sociales, Eguiluz sostuvo que el alcalde de Concepción habría condicionado la permanencia de la colectividad en el Gobierno a la entrega de dicho cargo.