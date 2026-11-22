22/ 11/ 2026 15:09

Detective de franco frustra encerrona contra exfuncionario de la PDI en Ñuñoa: delincuente resultó baleado

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) frustró una encerrona contra un exintegrante de la institución en la comuna de Ñuñoa y logró detener a uno de los asaltantes, un joven de 19 años que resultó herido a bala en su mano derecha. El hecho ocurrió en la intersección de Américo Vespucio con Eduardo Castillo Velasco, cuando tres de los cuatro ocupantes de un vehículo descendieron e intimidaron, aparentemente con un arma de fuego, al expolicía. Ante la situación, un detective activo que se desplazaba algunos metros más atrás, pese a encontrarse de franco, utilizó su arma de servicio y realizó cinco disparos para ahuyentar a los delincuentes.