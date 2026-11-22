El joven era buscado en Achao desde el viernes pasado, cuando se perdió su rastro.

Esta mañana, la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó el hallazgo del cuerpo de un joven de 26 años que se encontraba desaparecido desde el viernes en Achao, en la región de Los Lagos.

El cuerpo fue encontrado flotando en el mar durante la jornada del sábado, en el sector de Changüitad, comuna de Curaco de Vélez.

Desde la Brigada de Investigación Criminal Castro, la subprefecta Carol Sánchez, informó que la revisión del cuerpo no evidenció lesiones atribuibles a terceras personas.

De manera preliminar, se estableció que la causa probable de muerte sería asfixia por sumersión, con una data estimada de entre 12 y 14 horas.

El SML (Servicio Médico Legal) realizará la autopsia correspondiente para determinar la causa del fallecimiento.