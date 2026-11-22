Carolina Carvajal González murió tras permanecer casi una semana hospitalizada en Santiago.

Carolina Carvajal González, una joven de 27 años recién titulada de Medicina, murió tras permanecer casi una semana hospitalizada en Santiago.

La profesional se habría descompensado durante un multitudinario festival de música electrónica en la Región Metropolitana, hasta donde llegó junto a amigos desde Antofagasta.

Sospechas de la familia

Según los antecedentes entregados por su padre en redes sociales, la familia sospecha que la joven habría sido drogada durante el evento y exige que se investiguen las circunstancias de su muerte.

“Esto pasó producto que le dieron una gran sobredosis de droga que no se sabe de qué tipo fue, en una fiesta electrónica Creamfields en Santiago de Chile”, señaló su padre.

“Las autoridades no controlan estos eventos (…) hay un gran descontrol de droga y lamentablemente pagan los platos rotos una inocente niña que está luchando en estos momento por su vida y por culpa de unos irresponsables que se llaman amigos que no la cuidaron”, agregó el padre de Carolina.

La Universidad de Antofagasta, establecimiento donde la joven estudió, se sumó a las muestras de apoyo a la familia y entregó sus condolencias a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.