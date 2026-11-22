La niña de 11 meses se encontraba bajo el cuidado de su abuela cuando sufrió una presunta sobredosis de droga. Pese a los esfuerzos médicos, falleció en el Hospital de Molina. La Fiscalía ordenó la detención de la mujer.

Una lactante de 11 meses falleció en la comuna de Molina, Región del Maule, tras sufrir una presunta sobredosis de droga, según informó la Fiscalía.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la niña se encontraba bajo el cuidado de su abuela al momento de la emergencia.

Ante esta situación, sus familiares acudieron a Carabineros, cuyos funcionarios trasladaron de inmediato a la lactante hasta el Hospital de Molina, donde falleció pese a los esfuerzos del personal médico.

Fiscalía ordenó la detención de la abuela

La Fiscalía de Flagrancia dispuso la detención de una mujer, además de instruir diligencias investigativas a la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), para averiguar las circunstancias en que la lactante habría estado expuesta a droga.