Revisa los movimientos sísmicos registrados este domingo por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este domingo 22 de noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Temblor hoy, domingo 22 de noviembre, en Chile

Magnitud: 4.2

Hora: 4:08 horas

Epicentro: 23 km al O de Pichidangui

Profundidad: 30 km

Magnitud: 3.2

Hora: 3:36 horas

Epicentro: 83 km al SE de Socaire

Profundidad: 202 km

Magnitud: 3.3

Hora: 2:19 horas

Epicentro: 40 km al O de Valparaíso

Profundidad: 18 km

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