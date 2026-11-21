Según antecedentes de la Policía de Investigaciones (PDI), la víctima se encontraba en su domicilio junto a su conviviente al momento del ataque.

Un hombre de aproximadamente 30 años fue detenido tras matar con un hacha a la actual pareja de su expareja en la comuna de La Granja. El imputado mantenía una prohibición de acercamiento a la mujer por violencia intrafamiliar.

El crimen ocurrió cerca de las 21:30 horas en las inmediaciones de Vasco de Gama, hasta donde llegó el sujeto para exigir ver a sus hijas, pese a la medida judicial vigente.

En medio de la discusión, la víctima, de aproximadamente 23 años, intervino para defender a la mujer y apaciguar el conflicto, momento en que fue atacada por el agresor.

Según informaron la Policía de Investigaciones y Carabineros, el joven falleció en la vía pública producto de las lesiones contuso-cortantes que sufrió en el cuello y la cabeza.

Tras el crimen, el imputado huyó del lugar y, gracias al monitoreo de cámaras de seguridad, fue localizado y detenido en un inmueble de calle Lord Cochrane, en Santiago Centro.

El Ministerio Público y las policías especializadas quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del homicidio.