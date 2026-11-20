A través de un video en Instagram, la periodista contó que el diagnóstico la tomó por sorpresa y que hasta ahora solo lo había compartido con un grupo cercano de personas.

La periodista Scarleth Cárdenas reveló este viernes que fue diagnosticada con cáncer de mama y que en los próximos días comenzará su tratamiento con quimioterapia.

A través de un video en Instagram, contó que el diagnóstico la tomó por sorpresa y que hasta ahora solo lo había compartido con un grupo cercano de personas.

“Tengo cáncer de mama y es absolutamente sorpresivo. En mayo fui operada de un tumor borderline en el ovario izquierdo y en junio cumplí con todos los exámenes de rutina. Todo estaba bien. Sin embargo, en octubre comencé a sentir fuertes dolores“, relató.

Los malestares ocurrieron mientras estaba en Torres del Paine, obligándola a acudir a un centro de salud en Punta Arenas. “ Esto apareció de pronto y ha avanzado muy muy rápido .Es un tumor de 8 cm y el principal riesgo es una metástasis”.





Scarleth Cárdenas se prepara para iniciar la quimioterapia

“Este cáncer está siendo muy agresivo y muy doloroso, pero voy a hacer todo lo que me indique el equipo médico, partiendo por las quimioterapias”, afirmó Cárdenas.

En el video, agradeció a los profesionales que la han acompañado desde el diagnóstico y contó que también inició un estudio para determinar si existe alguna mutación genética.

La periodista explicó que activó las Garantías Explícitas en Salud (GES) por cáncer de mama y por cuidados paliativos, además de su seguro de salud para costear exámenes que, según señaló, quedan fuera de la canasta GES.

También agradeció a su familia y a sus amigos: “Hasta hoy sabían muy pocas personas, porque no quise preocupar a nadie más de la cuenta y sí ocuparme de todo lo necesario”.





“Me siento tranquila y agradecida, porque estoy en manos de muy buenos profesionales. Pero sí quiero reconocer que hay cosas que me han dolido en el alma, mis estudios, por ejemplo, porque no quiero ponerlos en pausa. Quiero seguir y quiero sacarlos adelante”, expresó.

También habló de un viaje familiar a Francia que llevaba tres años soñando. Ya había comprado los pasajes y tenía entradas para asistir a las finales de pádel en Barcelona. “La vida ha querido otra cosa”, dijo.

“¿Es un cáncer agresivo? Sí, muy agresivo, pero estoy tranquila. Voy a partir cortando mi pelito y voy a dar todo, pero todo de mi parte. Les quiero mandar un abrazo muy grande y a las mujeres, por favor, siempre estén atentas. Hay que chequearse y hay que cuidarse”, cerró.