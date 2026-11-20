La periodista Daniela Muñoz revisó una dinámica viral en redes sociales que emocionó a Eduardo de la Iglesia, Andrea Arístegui, Roberto Cox y Allison Göhler. Al borde del llanto, los integrantes del matinal entregaron sentidos testimonios.

Un emotivo momento se vivió este viernes en Contigo en la Mañana, donde el panel estuvo al borde del llanto tras revisar una dinámica que se viraliza en redes sociales.

En el segmento Dani 360°, la periodista Daniela Muñoz recreó un viral en redes sociales que invita a imaginar una llamada telefónica con alguien que murió y pensar qué le diríamos si pudiéramos volver a hablar con esa persona.

“¿Qué le dirías a ese ser querido que ya partió?”, fue la pregunta que emocionó a Eduardo de la Iglesia, Andrea Arístegui, Roberto Cox y Allison Göhler.

Las reacciones del panel tras recordar a sus seres queridos

“Yo anoche hablaba con mi vieja. Le pedí ayuda, siempre le pido que me ayude”, contó De la Iglesia.

El animador del matinal recordó que perdió a su madre cuando tenía apenas 7 años. “Todo lo que ocurrió después en mi vida ella se lo perdió. Y yo me perdí la oportunidad de tenerla a ella”, expresó.





Al pensar en sus hijos, compartió el deseo que más lo emocionó. “ Me encantaría que estuviera, que conociera a sus nietos. Eso, principalmente”, afirmó.

Por su parte, Andrea Arístegui habló de cuánto extraña compartir con su abuelo las cosas cotidianas y los hitos de su vida. “Pucha, llegué donde quería estar profesionalmente, tengo una familia bonita, mira mis hijas cómo están”, dijo al imaginar lo que le contaría.

La pregunta de Muñoz también le trajo a la mente un panorama que le gustaría compartir con él. “Qué ganas de que él me viera hoy, que me acompañara al estadio” , recordó.

“Ellos están con nosotros, Edu”, le dijo Allison Göhler al animador. La meteoróloga contó que encuentra tranquilidad al sentir cerca a quienes han partido. “Ellos están aquí, están en el corazón, están en nuestra mente”, expresó.

Revisa el momento acá: