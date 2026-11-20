El Servicio Médico Legal analizó muestras aleatorias de las osamentas halladas en el patio de la activista en enero de este año y descartó que se tratara de material óseo humano.

Un informe del Servicio Médico Legal determinó que las osamentas encontradas dentro de un saco en el terreno que pertenecía a Julia Chuñil son de origen animal.

Esta información en el caso de la activista mapuche se da durante la revisión de medidas cautelares de su hijo, Javier Troncoso Chuñil, quien se encuentra en prisión preventiva acusado de parricidio.

Según rescató Radio Biobío, el documento da cuenta de un análisis de los restos hecho por el Laboratorio Austral Omics, así como una evaluación antropológica. El proceso se focalizó en una muestra aleatoria de tres elementos óseos, cuyo origen humano fue descartado.





El análisis de los restos

Según detalla el informe, el hallazgo de los restos se hizo en el predio de donde vivía Chuñil en enero de 2026 y, tras esto, el material fue fotografiado y retirado para su análisis.

Tras la selección del muestreo, el laboratorio esclareció que las osamentas estaban compuestas por huesos secos, sin olor perceptible y con un estado de conservación entre regular y malo. De igual manera presentaban erosión, perdida de estructuras y pequeñas raíces adheridas.

El informe reconoce que las características que presentaban los restos eran compatibles con la exposición al ambiente y el haber sido enterrados, pero no se podía determinar su antigüedad, ni tampoco cómo estaban dispuestos, debido a las limitaciones del registro fotográfico.

Por último en cuanto a los rasgos morfológicos, se determinó que estos no eran compatibles con un hueso humano y se concluyó que los restos examinados presentaban características propias de material óseo de origen animal.