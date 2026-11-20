Según informó el fiscal de La Florida, Omar Mérida, el imputado es investigado como presunto autor de los delitos de robo con violencia, robo con intimidación, robo con retención y robo con violación.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en Talca a un hombre que se encontraba prófugo de la justicia por su presunta participación en un violento robo con retención ocurrido en la comuna de La Florida.

Se trata de Felipe Andrés Cruz Bravo, quien mantenía una orden de detención vigente por los hechos del pasado 4 de noviembre.

Según informó el fiscal de La Florida, Omar Mérida, el imputado es investigado como presunto autor de los delitos de robo con violencia, robo con intimidación, robo con retención y robo con violación .

Mérida señaló que la PDI logró ubicar al imputado tras una búsqueda que calificó de “extensa y exhaustiva”. La captura se concretó durante la tarde de este viernes 20 de noviembre en Talca.

Cruz Bravo será puesto a disposición del tribunal durante la mañana de este sábado 21 de noviembre, cuando la Fiscalía lo formalizará por los cuatro delitos.