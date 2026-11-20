El músico tenía 69 años y la información fue confirmada por su familia a través de un comunicado en las redes sociales.

El rock argentino está de luto. Rubén “King” Alfano, histórico guitarrista de Memphis La Blusera, falleció a los 69 años.

La información fue confirmada por su familia a través de un comunicado en las redes sociales, el cual señala que “como muchos ya saben, en el día de hoy nos dejó nuestro amado Rubén ‘King’ Alfano. Estuvo en paz y acompañado de su familia y amigos“.





“El dolor es muy grande, pero queremos tenerlo presente y recordarlo de la mejor manera. Les agradecemos de corazón por el apoyo y por todas las expresiones de cariño que estamos recibiendo que son una caricia en este momento”, agrega el mensaje.

Alfano nació en el barrio de Floresta, Buenos Aires, en 1957 y fue uno de los integrantes históricos de Memphis La Blusera, banda a la que se sumó desde sus inicios y que marcó el desarrollo del blues en castellano en el país.

Su muerte se suma a las de Adrián Otero y Emilio Villanueva, dos de los tres integrantes del trío clásico que fundó Memphis La Blusera junto a Daniel “Ruso” Beiserman.

Otero, líder y voz de la banda, murió el 12 de junio de 2012 en un accidente de tránsito. Villanueva, conocido como “el saxo de La Paternal”, falleció cinco meses después, el 13 de noviembre de ese mismo año, a causa de una descompensación cardíaca.

En julio de 2022 también falleció el pianista Gustavo Villegas, quien integró la banda durante sus primeros cinco años y murió en julio de 2022, a los 65, en Mar del Plata.