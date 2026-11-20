Se trata de dos autoridades militantes del Partido Social Cristiano que presentaron sus renuncias por motivos personales en las últimas horas.

Este viernes se dieron a conocer dos nuevas renuncias de autoridades del gobierno de José Antonio Kast. Se trata de dos militantes del Partido Social Cristiano que mantenían importantes cargos en la región del Biobío.

Las salidas corresponden a la seremi de Salud, Isabel Rojas y la directora regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Antaris Varela. Ambas presentaron sus renuncias por motivos personales en las últimas horas, según recogió Radio Biobío.





En cuanto a la seremi, su salida fue informada mediante una carta dirigida a Alejandra Pizarro, subsecretaria de Salud Pública.

“Esta decisión responde a motivos personales y profesionales, y la expreso con profundo agradecimiento por la oportunidad de haber contribuido al fortalecimiento de la salud pública y al bienestar de las personas de nuestra región”, se lee en el documento.

La ahora exautoridad también agradeció la confianza en su trabajo y el compromiso de su equipo. “Me retiro con la satisfacción de haber puesto mis mejores esfuerzos al servicio de la salud pública y de la ciudadanía, deseando el mayor de los éxitos a la institución y a quienes continúen esta labor”, cerró.

Respecto a la directora regional, Antaris Varela, su salida fue presentada ante la directora nacional de Senama, Muriel Abad. En el documento, señala que cumplió su trabajo “con compromiso, responsabilidad y vocación de servicio público” y señaló que se retira con “la satisfacción de haber puesto mis mejores esfuerzos al servicio de las personas mayores“.

Estas dos últimas renuncias se suman a la salida del delegado presidencial de la región, luego de la salida de Julio Anativia tras acusaciones de violencia intrafamiliar.