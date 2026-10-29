Exesposa acusa a delegado del Biobío de violencia intrafamiliar: Autoridad respondió y anunció querella

La mujer situó el inicio del conflicto en la llegada de Julio Anativia (RN) al cargo gubernamental, periodo en que también se concretó la separación de hecho de la pareja.

El delegado presidencial regional del Biobío, Julio Anativia (RN), abordó mediante una declaración pública las acusaciones de su esposa por violencia intrafamiliar y negó los hechos de violencia que se le imputan.

“Desmiento categóricamente todas las acusaciones realizadas por ella sobre mi persona, que contienen mentiras. Entre ella acusaciones de violencia, amenazas, hasta inventos de embarazos, entre otras”, comenzó diciendo

La autoridad, que hoy se restó de una actividad por el presidente Kast en su región, aclaró que su separación está regulada por un acuerdo judicial aprobado con obligaciones de alimentos y que ha “cumplido en forma íntegra y oportuna”.

Anativia lamentó la exposición de las circunstancias que provocaron su separación y anunció acciones judiciales mediante querellas por injurias y calumnias ante los dichos de la mujer.





“Durante los últimos meses fui victima de extorsión, amenazas y agresiones físicas por parte de mi ex señora . Ella me exigió dinero y propiedades a cambio de no declarar públicamente contra mi”, afirmó.

Finalmente, sostuvo en la misiva, “lamento que estas mentiras se ventilen públicamente, afectando mi honra y aprovechando mi calidad de persona pública”.

Denuncia por violencia y amenazas

Fue en conversación con Radio Patagual donde la exesposa del delegado presidencial acusó haber sufrido violencia y amenazas durante su matrimonio.

Si bien dijo haber presentado una denuncia formal, aseguró que nunca apareció en el Poder Judicial. “Todo partió cuando se enteró que iba a ser nombrado como delegado”, afirmó.

“De ser un esposo devoto, supuestamente cristiano, pasó a amenazarme de quitarme al menor. He soportado muchas humillaciones de su parte, amenazas de vender nuestros inmuebles “, relató al medio.

Además, señaló que “me tiene bloqueada de todos los medios”. “Se hizo una mediación, donde se logró un acuerdo, pero no los cumple. Nunca está para las emergencias médicas de nuestro hijo”, complementó.