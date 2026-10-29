“La desilusión sigue aumentando”: Yamila Reyna arremete contra Américo tras audiencia suspendida

La actriz expresó su molestia luego de que se tuviera que aplazar la audiencia debido a que el artista no se presentó y solo apareció de forma telemática, lo que no estaba informado previamente.

La audiencia judicial entre Yamila Reyna y Américo, en el marco de la denuncia presentada por la actriz en febrero de este año, fue reprogramada para el próximo viernes 6 de noviembre, luego de una controversia por la modalidad de comparecencia del cantante.

La actriz llegó en compañía de su abogada al tribunal de San Javier y se solicitó la nulidad de la audiencia debido a que ni la querellante ni la Fiscalía habrían sido notificadas de que el artista comparecería a través de videollamada .

Inicialmente, Reyna esperaba que la instancia permitiera cerrar el proceso, con la presencia de ambas partes y las disculpas públicas que, según relató, formaban parte del acuerdo en el que habían trabajado previo a la audiencia.





“Es un acto de cobardía”

Luego de que la audiencia fuera reprogramada, Yamila Reyna expresó su molestia y declaró estar sorprendida por el actuar de Américo.

“La desilusión sigue aumentando. Pensé que no me podía seguir desilusionando y me sigo desilusionando”, comentó.

La actriz calificó el proceso como “extremadamente doloroso, agobiante, denigrante” y aseguró sentirse revictimizada por lo ocurrido.

“Siento que me están violentando una vez más. Una esperaba que la otra parte sea hombre, venga a poner la cara y pida disculpas como corresponde”, agregó.

Además, cuestionó que Américo no se presentara presencialmente en el tribunal, extendiendo nuevamente el proceso y calificó su decisión como “un acto de cobardía de él, una vez más”.

¿Por qué Américo no se presentó?

Américo no asistió presencialmente a la audiencia y en lugar de acudir al tribunal de San Javier, se presentó de forma telemática.

La defensa de Reyna sostuvo que no había sido notificada, al igual que la Fiscalía, de la modalidad de comparecencia remota.

Además, afirmó que el 8 de octubre se había determinado que todas las partes debían asistir presencialmente a la audiencia.

Por este motivo, solicitaron la nulidad de la instancia, petición que fue acogida y que derivó en la reprogramación de la audiencia para el viernes 6 de noviembre, a las 9:30 horas.