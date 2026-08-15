“Terminar con esta agonía”: Yamila Reyna acusa “trato injusto” en investigación tras denuncia por VIF contra Américo

“No voy a bajar los brazos. Voy a continuar hasta que este proceso termine”, aseguró la actriz y comediante pese a su molestia.

Yamila Reyna se refirió en sus redes sociales a la investigación abierta tras su denuncia por violencia intrafamiliar contra Américo.

Mediante sus historias de Instagram, la actriz expresó su molestia por cómo ha avanzado el proceso judicial.

De acuerdo con Yamila, los tres meses de plazo fijados por el tribunal para la investigación ya se cumplieron. “Para mí era importante que esta etapa pudiera cerrarse y que el proceso avanzara para terminar lo antes posible con esta agonía ”, manifestó.

Sin embargo, la comediante explicó que “la defensa solicitó ampliar el plazo y el tribunal fijó audiencia para el 30 de septiembre, donde se discutirá la solicitud. O sea que recién en un mes y medio decidirán si dan 30 días más”.

“Por nuestra parte, pedimos que se cerrara, pero nuestra petición será discutida en esa misma fecha”, agregó.





Yamila Reyna acusa “trato injusto” en investigación por VIF contra Américo

En ese contexto, Yamila cuestionó la decisión del tribunal: “Si la ley ampara que los casos de mujeres víctimas de violencia deben recibir una respuesta oportuna y obliga al sistema a evitar la victimización secundaria, ¿por qué me obligan a esperar un mes y medio y tal vez más?”.

“Durante estos tres meses, la defensa ha solicitado audiencias para autorizar salidas del país del imputado y una de ellas fue fijada para el día siguiente, por lo que no puedo menos que sentir un trato injusto hacia mí” , acusó.

En esa misma línea, la actriz enfatizó que “nunca me he opuesto a que se dé permiso para compromisos laborales cuando estos han sido debidamente justificados. Mi cuestionamiento no va por ahí”.

“No estoy pidiendo privilegios. Estoy pidiendo que mis derechos tengan el mismo peso y la misma urgencia. Yo elegí denunciar y acudir a las instituciones y voy a perseverar por las vías que corresponden”, sostuvo.

Finalmente, Yamila aseguró que continuará hasta el cierre de esta etapa: “No voy a bajar los brazos. Voy a continuar hasta que este proceso termine, por respeto a mí misma y también por todas las mujeres que alguna vez sintieron que denunciar es en vano”.