“¿Es idea mía o rejuveneció?”: Américo reaparece en redes sociales con nueva imagen e impactó a usuarios

El cantante estuvo en un canal de streaming boliviano junto a Felipe Camus, tras el conflicto legal que enfrenta con Yamila Reyna, quien lo denunció por violencia intrafamiliar.

Esta semana, Américo reapareció en redes sociales tras su conflicto legal con Yamila Reyna e impactó a los usuarios con su nueva imagen.

El cantante estuvo presente en un canal de streaming boliviano donde participa Felipe Camus y se llenó de elogios.





Américo reaparece con renovada imagen

El cantante aparece en una publicación de Instagram de la locutora Raquel Soliz y en el registro, Américo canta “Otra Noche Sin Ti”.

El artista está rodeado de los integrantes del podcast y abraza a algunas de las mujeres presentes, mientras Felipe baila.

Contrario a como se le vio en tribunales en mayo de este año, por la denuncia que interpuso Yamila Reyna por violencia intrafamiliar, ahora el cantante luce una piel más descansada, sin ojeras ni líneas de expresión.

“¿Es idea mía o rejuveneció?”, “Está hermoso”, “¡Qué joven! ¡Te pasaste!” y “Me encanta, qué bueno verte”, son algunos de los comentarios en la publicación que ya supera los 2.000 me gusta.

Cabe destacar que Américo no aparecía en público desde principios de junio, cuando anunció su retiro indefinido de las redes sociales.

“Comprendí que es una exposición innecesaria, que solo alimenta el ego, ese ego que tanto daño hace”, explicó en dicha oportunidad.

Es importante destacar que, por el conflicto legal con Yamila Reyna, Américo se encuentra con arraigo nacional.

El tribunal autorizó en esa instancia que el cantante saliera del país en determinadas ocasiones para cumplir con contratos laborales que ya estaban pactados con anterioridad.

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