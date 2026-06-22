“No quieran vivir…”: La publicación de Yamila Reyna tras acusaciones de infidelidad entre Américo y “La Rancherita”

La actriz publicó un enigmático mensaje durante la noche del viernes.

Este fin de semana, Yamila Reyna rompió el silencio tras el escándalo que se provocó luego de que Sergio Rojas asegurara que Américo intentó serle infiel a la actriz con Carolina “La Rancherita” Molina.

Esta última, aseguró que Américo solo la llamó para felicitarla por el estreno de una de sus canciones, sin embargo, Sergio expuso que los hechos habrían ocurrido un día antes del Festival de Empedrado y que el artista habría tenido otras intenciones.





¿Qué dijo Yamila Reyna?

Al respecto, el pasado viernes, Yamila ocupó su cuenta de Instagram y escribió: “Noche libre y una cita conmigo”.

En esa misma línea, agregó: “Reflexionando luego de una semana muy ‘ruidosa'”.

“Solo me quedo con la frase de una amiga: ‘Nadie va a morir mi muerte, por ende, no quieran vivir mi vida”, sentenció la actriz.

Finalmente, Reyna compartió una fotografía desde un balcón con vista al mar mientras tomaba una copa de vino. Cabe destacar que, actualmente, se encuentra trabajando en Perú.

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