Nieve asegurada y temperaturas bajo cero: Las comunas del centro y sur que tendrán agua-nieve

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, adelantó que el evento meteorológico provocará un descenso térmico severo en la mayoría de la zona centro-sur, dejando un manto blanco persistente y temperaturas que rozarán la congelación.

“Habrá agua-nieve en zonas donde no estamos acostumbrados“. Con esa frase, y cierta inquietud, la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, adelantó un fenómeno que podría dejar nieve en sectores precordilleranos de la zona centro-sur.

En medio de lluvias que no han dejado tregua entre Coquimbo y La Araucanía durante varias semanas consecutivas, ahora, un nuevo sistema frontal traerá la “magia” del Polo Sur directamente hacia Chile Continental.

¿Por qué “magia” del Polo Sur? Según explicó la profesional, se tratará de un sistema propio del invierno, con temperaturas bajas debido a corrientes de aire que llegarán desde la Antártica, en concreto, desde el mar de Bellingshausen.

Todo ese aire polar implicará un sistema de características frías en donde la isoterma cero tenderá a bajar y, por lo mismo, existen grandes posibilidades de que veamos agua-nieve también en sectores del valle.

Nieve en la zona central del país

La zona central vivirá un drástico descenso térmico a partir de la noche de este viernes, con mínimas cercanas a los 0°C. La región de O’Higgins registrará agua-nieve, mientras Vilches, Colbún y Longaví esperan nieve segura .

Para Ñuble, la isoterma cero bajó a los 700-800 metros: se espera la caída de nieve en El Carmen y se proyecta que el fenómeno llegue incluso a la ciudad de Chillán durante este sábado.

Por otra parte, puntos precordilleranos como Coihueco, Recinto, San Ignacio y Las Trancas mantienen alta probabilidad de acumulación nival por la baja de la isoterma.

Manto blanco cubrirá La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos

En cuanto a la zona sur, La Araucanía ya registra 15 milímetros de agua caída. El sistema cambiará a estado sólido este sábado, afectando con nieve a Curacautín, Lonquimay, Vilcún, Pucón y Villarrica.

La Región de Los Ríos presentará postales de nieve segura en destinos turísticos como Panguipulli, Futrono, Lago Ranco y la Reserva Biológica Huilo Huilo.

En Los Lagos el frío extremo desplomará la isoterma cero a solo 200 metros sobre el nivel del mar en Ensenada, asegurando intensas nevadas en la zona.

Esta acumulación nival cubrirá de blanco sectores emblemáticos como Cochamó, Ensenada, Hornopirén y Chaitén a partir de las últimas horas de hoy y durante el sábado.