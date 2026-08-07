07/ 08/ 2026 17:46

¿Cómo funciona el alcotest? Periodista de CHV Noticias lo puso a prueba en vivo y muestra cómo se aplica

Un despacho de CHV Noticias mostró en vivo cómo funciona el alcotest utilizado en los controles del programa Tolerancia Cero de SENDA, a raíz del accidente de Nelson Tapia. Durante la demostración, el periodista Max Frick se sometió a la prueba con el dispositivo utilizado por Carabineros, obteniendo resultado cero. En la instancia, el encargado nacional del programa, Óscar Vargas, explicó que los controles permiten detectar conductores bajo los efectos del alcohol o drogas.