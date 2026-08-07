Actriz reveló insólito episodio por su parecido con alcaldesa Ripamonti: “Mucha gente me escribía…”

La intérprete reconoció que constantemente le mencionan la supuesta similitud física con la alcaldesa de Viña del Mar. “Las dos lo sabemos y en algún momento lo hemos comentado”, afirmó.

Una reconocida actriz chilena reaccionó a los comentarios en redes sociales que le atribuyen un supuesto parecido físico con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti.

Se trata de la actriz Lorena Bosch, quien abordó las comparaciones en una entrevista con La Cuarta, donde reconoció que constantemente le mencionan la supuesta similitud con la jefa comunal.

Lorena Bosch y las comparaciones con Macarena Ripamonti

“Me han dicho mucho que me parezco a la Maca y a ella también. De hecho las dos lo sabemos y en algún momento lo hemos comentado, como: ‘Tenemos que hacer un crossover, me muero de ganas’ ”, relató entre risas.

La intérprete aclaró que no cree que sean idénticas, aunque sí reconoce ciertos rasgos en común. “No somos iguales, pero tenemos un aire”, afirmó.

Incluso reveló que, pese a conocerse y saber quién es la otra, nunca han compartido una conversación más allá de eso. “Nos conocemos, sabemos quiénes somos, pero nunca hemos compartido un café”, comentó.





Bosch recordó además una curiosa anécdota ocurrida durante el proceso constituyente, cuando Ripamonti difundía videos explicativos desde su rol de abogada. Según contó, muchas personas la contactaban creyendo que era ella quien aparecía en esos registros.

“ Mucha gente me escribía felicitándome y diciendo ‘qué buen personaje’ y ‘qué bacán lo que estás haciendo’, y yo: ‘¿Qué cosa estoy haciendo? No sé’”, recordó.

Tras revisar los videos, entendió el origen de la confusión. “Cuando está pintada con los labios rojos y yo también, hay un parecido. Somos del mismo país”, agregó.

Revisa algunas fotos acá: