Final de Fiebre de Baile 2 tendrá inédito “Flash Sale”: Conoce cómo aprovechar los descuentos exclusivos

La gran final de la segunda temporada del estelar de Chilevisión estará llena de sorpresas y beneficios para los usuarios que tengan la app MiCHV instalada. Entérate de las empresas que entregarán imperdibles beneficios.

La Gran Final de Fiebre de Baile 2 del jueves 13 de agosto no solo tendrá a los famosos disputando la corona para ser el mejor de la temporada, sino que también traerá un inédito “Flash Sale” con descuentos imperdibles.

La iniciativa ofrecerá por primera vez, de manera totalmente exclusiva para quienes tengan descargada la app MiCHV , que grandes marcas nacionales e internacionales realizarán ofertas relámpago que serán reveladas durante la transmisión de la velada.

Marcas como Chevrolet, Salcobrand, Levi’s serán algunas de las que entregarán ofertas y descuentos para todos los que sintonicen la final del estelar de Chilevisión a través de MiCHV.

Infartante recta final de Fiebre de Baile 2

Con Vale Roth y Cony Capelli confirmadas como las primeras finalistas de la competencia, aún queda por saber quiénes completarán los próximos cuatro cupos disponibles.

Entre los candidatos se encuentran Claudio Valdivia, Disley Ramos, Antonella Henríquez, Ale Araya, Jhendelyn Núñez, Yiego Pizarro, Itay Vargas y José Antonio Raffo, quienes tendrán desde el domingo 9 hasta el miércoles 12 de agosto para instalarse en el Movistar Arena.

Sin embargo, no solo en la final estarán los mejores bailarines de la segunda temporada de Fiebre de Baile; además, contará con show en vivo de Francisca Valenzuela, Katteyes, Alanys Lagos y Luck Ra.

Las entradas para el evento del invierno siguen disponibles y pueden ser adquiridas a través de la plataforma de www.puntoticket.com.