Rachas de hasta 100 km/h: Emiten aviso por viento “moderado a fuerte” en dos regiones del país

La alerta estará vigente desde esta tarde y se extenderá hasta la noche del lunes 10 de agosto en dos regiones del país

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este viernes una alerta para dos regiones del país por “viento moderado a fuerte” .

De acuerdo con la información entregada por la entidad, habrá ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora por una condición sinóptica de “corriente en chorro”.

La medida, según agregaron, estará vigente a contar desde la tarde de este viernes y se extenderá hasta la noche del lunes 10 de agosto.

Las regiones con alerta por vientos

De acuerdo con el organismo, las regiones afectadas serán Antofagasta y Atacama.

Región de Antofagasta (Cordillera)

Viernes 7: 80-100 km/h

80-100 km/h Sábado 8: 80-100 km/h

Región de Atacama (Cordillera)

Viernes 7: 80-100 km/h

80-100 km/h Sábado 8: 80-100 km/h

80-100 km/h Domingo 9: 80-100 km/h

80-100 km/h Lunes 10: 80-100 km/h

Vale recordar que la DMC emite una alerta cuando se “pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas”.