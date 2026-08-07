¿Ministerio de “cuidar la plata”? Medio Ambiente reconoció error en nuevo logo del gobierno por el Día del Niño

La cartera explicó que la situación ocurrió en el marco de una campaña por el Día de la Niñez y aseguró que, por equivocación, se utilizó el logo correspondiente a otro ministerio en su cuenta de Facebook.

Una particular situación protagonizó el Ministerio del Medio Ambiente tras la intervención a los logos oficiales del gobierno en el marco de una campaña del Día del Niño.

Según reportaron usuarios en redes sociales, la cuenta de Facebook de la cartera tuvo temporalmente una foto de perfil junto a la frase “Ministerio de cuidar la plata” , lo que rápidamente generó sorpresa y una ola de comentarios.

El cambio no pasó desapercibido y estuvo visible durante cerca de 25 minutos, tiempo suficiente para que múltiples personas capturaran la imagen y compartieran sus reacciones.

La publicación comenzó a circular ampliamente en redes sociales, generando críticas y cuestionamientos sobre el origen de la intervención.





Medio Ambiente confirmó error en cambio de foto de perfil

Ante la controversia, la cartera retiró la imagen y explicó que se trató de un error ocurrido en el marco de una campaña impulsada por el Gobierno con motivo del Día de la Niñez, iniciativa en la que distintos ministerios modificaron temporalmente sus logos institucionales.

En una declaración consignada por BioBioChile, la cartera liderada por la ministra Francisca Toledo señaló que “en el contexto de una campaña por el Día de la Niñez, los distintos ministerios cambiaron sus logos”.

Sin embargo, reconocieron que hubo una equivocación durante el proceso. “Por un error, se utilizó el de otro ministerio en la cuenta de Facebook del Ministerio del Medio Ambiente, lo que ya fue solucionado”, indicaron.

Cabe mencionar que este viernes distintas cuentas oficiales del gobierno amanecieron con una intervención a sus logos. Por ejemplo, Agricultura es el “Ministerio del cambio y los alimentos”; Mujer y Equidad de Género es el “Ministerio de nosotras”, Energía es el “Ministerio que da luz” y Economía es el “Ministerio de hacer crecer Chile”, entre otros.