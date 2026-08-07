Pdte. Kast se reúne con Abelardo de la Espriella en Colombia a horas de cambio de mando: “Una nueva etapa”

El mandatario sostuvo un encuentro con el presidente electo de ese país a horas de la asunción en Cali.

El presidente José Antonio Kast se reunió este viernes con el mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en Cali, en la región suroeste de ese país.

Alrededor de las 15 horas, Kast dirá presente en el cambio de mando del país cafetalero, evento que marcará el fin de la administración de Gustavo Petro, quien asumió sus funciones en 2022.

Por primera, no será Bogotá -capital de Colombia- la que alojará la asunción al mando. Esta vez, será la Arena USC, coliseo de la Universidad Santiago de Cali.

La comitiva nacional está integrada además por el canciller Francisco Pérez Mackenna; el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri; los senadores Renzo Trisotti y Rojo Edwards; los diputados Hans Marowski y Benjamín Lorca; y la primera dama, María Pía Adriasola.

Detalles del encuentro entre Kast y de la Espriella

A través de redes sociales, el jefe de Estado valoró la reunión bilateral y dio a conocer las prioridades de colaboración entre ambos países.

“Una nueva etapa comienza en la relación entre Chile y Colombia. Me reuní con el presidente electo Abelardo de la Espriella y coincidimos con fortalecer la cooperación en seguridad, comercio y defensa de la democracia en la región“, escribió Kast.