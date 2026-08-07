Fiestas Patrias 2026: Ingresan proyecto de ley para declarar feriado el jueves 17 de septiembre

La iniciativa es impulsada por la diputada Zandra Parisi (PDG), quien busca aumentar el descanso de los trabajadores y apoyar al turismo, pymes y rubro gastronómico del país.

Poco más de 40 días quedan para las Fiestas Patrias 2026, que esta oportunidad será más breve en comparación a lo que venía sucediendo años anteriores, ya que se extenderá desde el viernes 18 al domingo 20 de septiembre.

Por esta razón y para lograr aumentar la celebración patria, la diputada del PDG Zandra Parisi ingresó un proyecto de ley para declarar feriado nacional el jueves 17 de septiembre de 2026.

La iniciativa de la parlamentaria plantea que las Fiestas Patrias representan “la celebración civil más importante de nuestro país” y constituye un espacio de encuentro familiar y preservación de la identidad cultural, además, del descanso de los trabajadores.

Sobre la opción de sumar un feriado más a la esperada celebración, Parisi afirmó: “Estoy segura que los rubros del turismo, gastronómico, emprendedores y nuestras pymes van a estar felices”.





Proyecto de ley y traslado a regiones en Fiestas Patrias

El proyecto de ley de Zandra Paris remarca que el periodo de Fiestas Patrias de este año dificulta el traslado entre regiones al ser menos días a años anteriores y esto “aumenta el riesgo a accidentes en carreteras”, ya que miles de personas se verán obligadas a viajar durante las mismas jornadas de celebración.

Por último, Parisi pidió al Ejecutivo respaldar la iniciativa. “Estoy segura que el gobierno del presidente Kast, frente a todo su equipo, va a apoyar esta iniciativa y va a querer que haya un día más de celebración en este 18 de septiembre”.