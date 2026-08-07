HOY último día para postular al Subsidio de Arriendo: Revisa cómo acceder a los casi $7 millones del beneficio

El plazo para acceder al beneficio cierra este viernes 7 de agosto. Es un aporte temporal que el Estado entrega a familias que puedan realizar un pago mensual por el arriendo de una vivienda y que cumplan con una serie de requisitos.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo cerrará este viernes 7 de agosto el proceso de postulación para el llamado regular del Subsidio de Arriendo de Vivienda.

Este beneficio estatal está diseñado para ayudar a las familias más vulnerables a cofinanciar el pago mensual de un alquiler en cualquier comuna del país, permitiéndoles además mantener su capacidad de ahorro con miras a la vivienda propia.

¿Cuál es el monto del subsidio?

Si tu familia es beneficiaria, recibirá un subsidio total de 170 Unidades de Fomento (UF), lo que equivale a casi $7 millones , aproximadamente. Este monto se entregará de manera mensual con un tope de 4,2 UF, el que podrá ser utilizado de manera consecutiva o fragmentada en un plazo máximo de ocho años.

El valor del arriendo no podrá superar las 11 UF ($450.000). Sin embargo, el total máximo del subsidio puede varias según la ubicación de la comuna en que se encuentra la vivienda. El monto máximo de arriendo será de 13 UF ($530.000) para las siguientes regiones:

Arica y Parinacota.

Antofagasta.

Atacama.

Metropolitana.

Aysén.

Magallanes.

En estos casos el aporte mensual será de 4,9 UF.

¿Cuáles son los requisitos?

Familias allegadas o arrendatarias, que necesiten una solución habitacional y que puedan pagar un arriendo, deberán cumplir los siguientes requisitos para acceder al subsidio:

Tener mínimo 18 años.

Contar con cédula nacional vigente.

Postular con tu cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo/a (las personas mayores de 60 años no necesitan contar con un núcleo familiar ).

). Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 70% .

. Tener un ingreso familiar de entre 7 y 25 UF (si son más de 3 personas, el ingreso máximo mensual aumentará en 8 UF ).

). Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro de vivienda .

. Tener cotizaciones informadas por la Superintendencia de Pensiones.

Si tu familia resulta beneficiaria de este aporte, deberá pagar mensualmente una parte del valor del arriendo, ya que el subsidio solo cubre una parte del monto total.

Para postular ingresa al sitio web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo con tu ClaveÚnica.