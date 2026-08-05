Subsidio hipotecario sumaría 30 mil cupos: Revisa quiénes podrían acceder y cambios clave del beneficio

La propuesta ingresada al Congreso busca facilitar la compra de una primera vivienda nueva mediante una rebaja en la tasa de interés y una mayor cobertura para los beneficiarios. Conoce todos los detalles acá.

El gobierno presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca ampliar el subsidio a la tasa de interés hipotecaria y la garantía estatal del Fondo de Garantías Especiales (Fogaes), beneficios destinados a facilitar la compra de una primera vivienda nueva.

La iniciativa considera aumentar los cupos disponibles, elevar el valor máximo de las propiedades que pueden acceder a la ayuda y extender su vigencia por un año más.

La propuesta, impulsada por los ministerios de Hacienda y Vivienda, suma 30 mil nuevos cupos a los 50 mil ya contemplados, alcanzando un total de 80 mil beneficiarios.

Además, eleva desde 4.000 a 6.000 UF el valor máximo de las viviendas que podrán optar al beneficio, ampliando así el universo de personas que podrían acceder.

Según explicó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la medida permitirá extender la rebaja de la tasa de interés hipotecaria, reduciéndola aproximadamente desde un 4% a un 3%, lo que se traduce en dividendos mensuales más bajos para quienes adquieran una vivienda nueva.

¿Cómo funciona el subsidio hipotecario?

El beneficio opera al momento de solicitar un crédito hipotecario para comprar una primera vivienda nueva. Gracias al subsidio, disminuye la tasa de interés aplicada por la entidad financiera, reduciendo el costo total del financiamiento y el monto que se paga mensualmente.

A ello se suma la garantía estatal del Fogaes, que respalda parte del crédito ante los bancos e instituciones financieras. Esto permite facilitar el acceso al financiamiento y, en algunos casos, optar a un menor pie para concretar la compra, siempre sujeto a la evaluación crediticia correspondiente.





¿Qué cambios contempla el proyecto?

De aprobarse la iniciativa, se aplicarán tres modificaciones principales:

Se aumentarán los cupos de 50 mil a 80 mil beneficiarios .

. El valor máximo de las viviendas que podrán acceder subirá de 4.000 a 6.000 UF .

. El beneficio se extenderá por otros 12 meses.

De acuerdo con cifras de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el nuevo límite de 6.000 UF permitirá incluir cerca del 88,1% de la oferta de viviendas nuevas actualmente disponible en el país.

Avance del subsidio Tramo 4.000

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, informó además que el denominado subsidio Tramo 4.000 comenzará a operar durante el segundo semestre de este año.

La autoridad señaló que la implementación está prevista entre octubre y noviembre, con un cupo inicial de 5.000 viviendas.