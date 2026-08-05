Declaran culpable al “violador de la imprenta”: Tribunal acreditó ataques sexuales contra ocho mujeres sordas

El próximo 19 de agosto se conocerá la sentencia que recibirá José Pablo Peñafiel.

Este miércoles, fue declarado culpable por ocho delitos de violación y abuso sexual el “violador de la imprenta”, identificado como José Pablo Peñafiel, quien se mantiene en prisión preventiva.

El hombre con discapacidad auditiva fue denunciado por 13 mujeres no oyentes por violación y abuso sexual. Se trata de un caso que enfrentó una grave dificultad para las víctimas: la falta de intérpretes de lengua de señas para hacer las denuncias.

De acuerdo a los antecedentes revelados durante las audiencias, Peñafiel elegía a sus víctimas entre jóvenes no oyentes que participaban en un asociación de personas sordas, donde él era un miembro activo y las invitaba a conocer su trabajo en un imprenta en Santiago Centro, donde las atacaba.





Además, está la investigación por la muerte de Camila Villavicencio, profesora y activista no oyente, cuyo cuerpo fue encontrado en octubre de 2022 en la casa del imputado, un caso que sigue abierto y no formalizado.

La Fiscalía de Género solicita la pena de perpetuo simple por la gravedad de los delitos, la extensión del mal causado, la retiración de los hechos y el impacto que estas agresiones en la vida de sus víctimas.

La sentencia se conocerá el próximo 19 de agosto.