“Impresentable”: Toledo increpa a Codina y lo acusa de “show” en Puente Alto

El alcalde de Puente Alto emplazó al delegado presidencial. “Se pararon en los metros cuando tenemos la embarrá’ en las poblaciones”, lanzó el edil.

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, protagonizó un tenso momento al increpar al delegado presidencial, Germán Codina, y al ministro de Seguridad, Martín Arrau, a quienes acusó de “show”.

A través de un video publicado en redes sociales, el edil afirmó que las autoridades llegaron hasta la comuna “sin coordinar con nadie” y las acusó de no hacer su trabajo.

“Somos nosotros quienes estamos todos los días haciendo el trabajo que a ellos les corresponde, sin preguntarnos cuáles son los problemas, las preocupaciones o los dolores de los vecinos y vecinas de Puente Alto con respecto a la seguridad y los delitos. Hoy día eso es responsabilidad exclusiva de ellos”, disparó.

Codina y Arrau: Los blancos de las críticas de Toledo

En el video, el alcalde de Puente Alto Matías Toledo comienza emplazando en persona al delegado presidencial, Germán Codina, diciéndole en reiteradas ocasiones: “La seguridad es tú responsabilidad” .

“Nuevamente, el ministro de Seguridad vino a Puente Alto, no se le avisó a la alcaldía, hicieron un show, se pararon en los metros cuando tenemos la embarrá’ en las poblaciones“, explicó la autoridad comunal.

Otro de los focos de las críticas es la solicitud de mayor contingente policial en la comuna, la que no habría sido gestionada por el Ejecutivo.

“Tenemos cuatro carabineros por turno en comisaría, le hemos pedido más carabineros, no vienen para acá, contratan gente para que vengan a gritar y se pegan el show acá“, acusó.

“Nos avisan a las seis de la mañana que van a venir a pararse por acá. ¿Para qué? ¿Hacerle un control vehicular a la gente que va a trabajar? Cuanto tenemos narcotráfico, cuatro casos de violación, de secuestro, cuando tenemos al Tren de Aragua operando en dos sectores de Puente Alto“, añadió.

En otro de los emplazamientos a Codina, Toledo cuestiona la falta de coordinación con el municipio: “Me parece impresentable que venga el ministro a Puente Alto y no se presente con el alcalde de la comuna más grande de Chile”.

“La pega hay que hacerla en la mañana, acá en los territorios, hay que darle cara al tráfico, a los delincuentes y no andar ahí con los matinales. Anda de turista acá”, cerró.

CHV Noticias intentó verificar si el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, contestó a los emplazamientos del alcalde de Puente Alto, Matías Toledo. Sin embargo, hasta el mediodía de este miércoles 5, las cuenta de redes sociales de Codina estaban privadas.