“¿Va a sacarme los ojos?”: Entrevista a Claudio Crespo en Sin Filtros provocó tenso cruce y salida de panelistas

Víctor Hugo Robles aseguró que “yo no soy amigo de cómplices de violadores a los derechos humanos” y nombró al excarabinero como “el carnicero Crespo”.

Este martes se registró un tenso cruce en Sin Filtros, a raíz de la entrevista a Claudio Crespo, luego de que la Corte de Apelaciones ratificara su absolución por apremios ilegítimos durante el estallido social, pese a acreditar su responsabilidad en las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica.

Al respecto, Víctor Hugo Robles, también conocido como “El Che de los Gays”, arremetió contra Crespo, quien volvió al set a increparlo, y el resto de los panelistas de oposición abandonó el lugar.

¿Qué pasó entre Claudio Crespo y Víctor Hugo Robles?

Robles envió un saludo al diputado Gustavo Gatica y la senadora Fabiola Campillai, quienes aseguró que “en este minuto están siendo revictimizados con la entrevista a Claudio Crespo”.

Tras entrar en discusión con los panelistas del oficialismo, Víctor Hugo arremetió: “Yo no soy amigo de cómplices de violadores a los derechos humanos como es Claudio Crespo, como el carnicero Crespo”.

“Fue entrevistado en este programa y le lavaron la cara y le van a seguir lavando las manos, que las tiene manchadas con sangre“, aseguró, mientras que los panelistas de oficialismo reiteraron que Crespo “fue absuelto por la justicia”.





Al respecto, Robles contestó: “Una justicia injusta, una ley también criminal, una ley maldita que fue hecha para liberar a los carabineros de las responsabilidades criminales”, en alusión a la Ley Naín Retamal.

Víctor Hugo comentó que no cree en la justicia, pero “sí creo que la ley popular y en algún minuto el señor Crespo va a tener que pagar sus crímenes”.

Las declaraciones hicieron que Claudio Crespo reingresara al set para increpar a Robles por sus dichos: “La justicia habló cuatro veces, ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago”.

Tras escuchar que Víctor Hugo lo tildaba nuevamente como “el carnicero”, Crespo arremetió: “¿Cómo me dijiste? Ten cuidado con tus palabras”.

“¿Qué va a hacer? ¿Va a sacarme los ojos? ¿Eso es lo que va a hacer usted? ¿Cómo lo hizo con Gustavo Gatica?”, señaló Robles, a lo que Claudio contestó: “No seas falta de respeto, h…”.

Crespo gesticuló con la mano y El Che de los Gays lo increpó: “Me está apuntando con el dedo ¿Me quiere apuntar con una pistola ahora?”.

Producto del tenso cruce, el resto de los panelistas de oposición aseguraron que “las condiciones de venir a este programa eran otras”, haciendo hincapié en que desconocían que Crespo estaría presente.

“O se va el carnicero Crespo o nos vamos nosotros”, concluyó Robles y segundos después, él y los cuatro panelistas se retiraron del programa, por lo que el capítulo terminó abruptamente.