“Lamento decirlo…”: Viviana Nunes lapida proyección de Dominga López en Miss Universo y causa ola de críticas

La presentadora de televisión sí destacó cualidades de Dominga, pero aseguró que Miss Universo busca candidatas que destaquen en aspectos específicos.

Este martes, Viviana Nunes lapidó a la actual Miss Chile, Dominga López, y aseguró que, según su criterio, la representante nacional no cumple con los requisitos para ser Miss Universo 2026.

Los comentarios de la presentadora de televisión generaron una serie de críticas por parte de los seguidores del certamen de belleza.

¿Qué dijo Viviana Nunes?

En el último capítulo de Que Te Lo Digo, Viviana señaló: “Sin duda alguna que nuestra Miss Chile para Miss Universo reúne muchas cualidades y muchas condiciones para representar a nuestro país”.

En esa misma línea, agregó: “Es una chica inteligente, hábil, con un gran poder comunicacional, elegante, distinta, natural; son condiciones muy lindas y especiales en estos tiempos”.

Sin embargo, a pesar de elogiar algunas de las cualidades de Dominga, Nunes arremetió con todo y aseguró: “Creo que Miss Universo no busca este tipo de candidatas, creo que busca candidatas que destaquen más en términos de estatura, estampa, fuerza”.





“Quizá un look y un estilo más centroamericanizado. Creo, sin temor a equivocarme, que Miss Universo está como en esa línea”, indicó Viviana.

Respecto del posible resultado de nuestro país en el certamen, Nunes expuso: “Ojalá tengamos suerte y nuestra hermosa Dominga destaque”.

“Va a destacar porque tiene una pasarela muy especial, con movimientos muy sutiles y femeninos que llaman la atención (…) pero no para llegar al Top 5; eso no va a pasar, lamento decirlo” , comentó la presentadora de televisión.

Asimismo, Viviana concluyó: “Ojalá me equivoque, yo creo que tiene grandes cualidades, pero Miss Universo busca otro tipo de belleza”.

Finalmente, las declaraciones de Nunes generaron una ola de críticas en redes sociales, donde se recordó que Cecilia Bolocco se llevó la corona a pesar de tener una baja estatura.