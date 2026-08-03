Quién es Dominga López, la nueva Miss Universo Chile: De ser “ángel” de Kidd Voodoo a reina de belleza

La representante de Viña del Mar fue la participante más destacada de la competencia y ahora tendrá la misión de representar al país en el concurso internacional que se realizará en Puerto Rico.

Dominga López se convirtió este domingo en la nueva Miss Universo Chile 2026, luego de imponerse en la final del certamen nacional y quedarse con la corona que hasta ahora ostentaba Inna Moll.

La representante de Viña del Mar fue una de las participantes más destacadas de la competencia y ahora tendrá la misión de representar al país en el concurso internacional que se realizará en Puerto Rico.

Su triunfo rápidamente generó interés en redes sociales, donde muchos comenzaron a preguntar quién es la joven que logró conquistar al jurado y quedarse con el máximo título de belleza nacional.

Periodista, modelo y “ángel” de Kidd Voodoo

Dominga López tiene 24 años y es periodista de profesión, una faceta que ella misma destacó tras obtener la corona. Durante el certamen, su capacidad comunicacional y desempeño en las rondas de preguntas fueron algunos de los aspectos más valorados por el jurado.

Tras ser elegida como Miss Universo Chile, la joven aseguró que esperaba representar al país de la mejor manera y buscar la segunda corona universal para Chile.

Antes de convertirse en Miss Universo Chile, López ya era conocida por muchos seguidores de Kidd Voodoo.

La joven participó en distintos proyectos del cantante nacional interpretando al personaje conocido como el “Ángel Negro”, figura que apareció en videoclips, presentaciones en vivo e incluso en el Festival de Viña del Mar 2025.

Luego de su triunfo, el cantante le dedicó un mensaje en Instagram: “Felicidades Dominga, merecido”.

Su triunfo en Miss Universo Chile 2026

La representante de Viña del Mar logró imponerse en una final que reunió a candidatas de distintas ciudades del país. Su desempeño en las pruebas de oratoria, pasarela y entrevistas la posicionó entre las favoritas de la noche.

Finalmente, Dominga López fue coronada como la nueva Miss Universo Chile 2026, convirtiéndose en la sucesora de Inna Moll y obteniendo el derecho de representar al país en el certamen internacional.

Con apenas 24 años, la periodista viñamarina enfrentará ahora el desafío más importante de su carrera pública: llevar la banda de Chile en el escenario de Miss Universo.