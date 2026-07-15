Inna Moll atraviesa complejo momento familiar: Informó la muerte de su abuelo con emotivo mensaje

La actual Miss Chile compartió una serie de registros familiares en redes sociales junto a su abuelo.

Este miércoles, Inna Moll informó a través de sus redes sociales el fallecimiento de su abuelo y le dedicó un emotivo mensaje.

La actual Miss Chile había confesado en septiembre de 2025 que su abuelo padecía Alzheimer, a través de unos registros donde ambos armaban un rompecabezas.





“Te extrañaré siempre”

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Inna escribió: “Abuelo, gracias por tanto. Siempre vivirás en mi corazón”.

En esa misma línea, agregó: “Descansa en paz. Te quiero y te extrañaré siempre”, sumado a una fotografía donde algunos miembros de la familia toman la mano del abuelo.

María Constanza Moll, hermana de Inna, también publicó un registro familiar y luego la Miss Chile compartió una imagen de su infancia abrazada a su abuelo.

“Hoy me puse a armar un puzzle con mi abuelo. Él tiene Alzheimer, y aunque a veces las piezas de la memoria no encajan, siempre encontramos la manera de convivir juntos como antes”, escribió Inna en 2025.

En dicha oportunidad, recalcó: “Al final, lo importante no es el puzzle… es compartir el momento”.

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