Sistema frontal en la zona central de Chile: Revisa los números de emergencia por comuna en la Región Metropolitana

Cada municipio cuenta con distintas cantidades de números telefónicos, dependiendo de la emergencia que se requiere asistir.

Este jueves llegará a la zona central del país un sistema frontal que, según proyectan los expertos, podría alcanzar niveles históricos en la caída de aguas lluvia, las cuales se mantendrán hasta el domingo 19.

Se espera que en Santiago caigan 161,4 mm de agua lluvia, por lo que las autoridades han estado realizando trabajos preventivos debido al riesgo de inundaciones, desbordes o activación de quebradas.





¿Cuáles son los números de emergencia por comuna?

Al respecto, dentro de la Región Metropolitana existe Fono Emergencias, un sitio web que recopila todos los números que existen por comuna para enfrentar distintas problemáticas.

En él puedes encontrar Carabineros, Bomberos o Ambulancias, pero también los números telefónicos que existen en cada municipio, los cuales se pueden dividir en categorías como emergencias, mesa central, seguridad ciudadana, entre otros.

Estos son algunos de los números disponibles:

Peñalolén: Departamento de emergencias – 2 486 82 57

Departamento de emergencias – 2 486 82 57 Maipú: Seguridad Ciudadana: 1418 – 2 677 61 15 – 2 677 64 48

Seguridad Ciudadana: 1418 – 2 677 61 15 – 2 677 64 48 Pudahuel: Mesa Central – 2 440 73 00

Mesa Central – 2 440 73 00 Cerro Navia: Mesa Central – 2 380 40 00

Mesa Central – 2 380 40 00 Lo Espejo: Departamento de emergencias: 2 378 42 89

Departamento de emergencias: 2 378 42 89 Puente Alto: Emergencias: 2 731 53 88

¿Cómo puedes revisar todos los números de teléfono por comuna?

Ingresa a fonoemergencia.cl

Escribe tu comuna en el buscador y haz clic en la lupa.

Puedes filtrar los resultados haciendo clic en los botones que dicen: Carabineros, Bomberos, Seguridad Ciudadana, etc.

Si ingresas desde tu teléfono, haz clic directamente en el número y llamarás automáticamente.

También puedes hacer clic en la siguiente imagen y serás redirigido: