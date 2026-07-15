De acuerdo a la Superintendencia de Electricidad y Combustible se han reportado 84.488 hogares sin suministro eléctrico este miércoles.

Durante la tarde de este miércoles se han reportado más de 80 mil clientes sin luz, a horas del inicio del sistema frontal que en el sur comenzó esta jornada y que tendrá sus mayores efectos desde el jueves.

De acuerdo a la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), a las 15:54 horas se informó de 84.488 hogares sin suministro eléctrico.

La cifra ha ido en aumento este miércoles desde el inicio de las primeras lluvias en la zona sur del país donde se han visto los primeros efectos.





Revisa si tu comuna está afectada por el corte de luz

Para consultar si tu comuna cuenta con reportes de corte de luz, puedes hacer clic en la imagen a continuación.

Una vez en la página de SEC, puedes elegir la región que quieres consultar y se desplegarán todas las comunas con afectación del suministro eléctrico.