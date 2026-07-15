“Tiene un valor sentimental”: Adriana Barrientos sube el monto y ofrece millonaria recompensa por recuperar lujoso reloj

“Por supuesto, esto va a ser absolutamente confidencial”, aseguró La Leona.

Este miércoles, Adriana Barrientos subió el monto y ofreció $2 millones de pesos en efectivo a quien le entregue su reloj de lujo, el que perdió tras el portonazo que vivió el fin de semana pasado.

Se trata de un reloj marca Rolex Datejust 36 mm en color plata con motivo floral y bisel engastado con diamantes.





¿Cuánto ofrece Adriana Barrientos de recompensa?

El accesorio está avaluado en 26.000 dólares, lo que al día de hoy supera los $24 millones de pesos chilenos.

Al respecto, a través de sus historias de Instagram, Adriana expuso: “Con respecto al reloj, ustedes saben que yo siempre pago, siempre”.

En esa misma línea, agregó: “Yo ofrecí una recompensa de un millón, pero viendo que el reloj no aparece, ya lo máximo, lo máximo que puedo pagar son dos millones en efectivo”.

“Por supuesto, esto va a ser absolutamente confidencial; como siempre, ustedes saben que yo aquí a menudo regalo cositas y les muestro los depósitos”, prometió La Leona.

Además, Adriana explicó que “este reloj es único, no hay más; son muy pocas piezas las que se hicieron en el mundo, o sea, este reloj es muy difícil venderlo, prácticamente es imposible”.

“Tiene un valor sentimental para mí muy, muy grande”, comentó la panelista de farándula, quien también ofrece recompensa por una cartera.

Se trata del modelo Gucci Diana Mini Tote en su versión de cuero plateado metalizado con asas estructuradas de bambú y correas de cuero intercambiables en tono rosa pastel.

El bolso está avaluado en $3 millones de pesos chilenos aproximadamente, pero Adriana no detalló cuánto ofrece de recompensa por él.

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